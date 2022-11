Tout le bonheur du monde avec Mike D'Inca et Riké du groupe Sinsémilia

"Tout le bonheur du monde" dans un nouveau numéro de la série "Le peuple du son" réalisé par l'équipe technique de France Bleu Drôme Ardèche. Mercredi 9 novembre 2022 à 17H; faites connaissance avec ces 2 amis de plus de 30 ans et une passion commune: la musique. Un amour en commun: celui de la scène et du public.

Mike D'Inca vit dans la Drôme; Riké n'a pas quitté Grenoble sa ville natale mais les 2 amis restent proches et après avoir fêté l'an passé les 30 ans de carrière du groupe Sinsémilia, ils se lancent un nouveau challenge, celui de faire chanter et de faire rire avec " Souvenirs de saltimbanques ". Un spectacle en duo, guitare-voix, adapté pour les petites et très petites salles, au cours duquel ils racontent leur histoire, leur amitié, leur carrière et toutes les aventures qui vont avec.

Le visuel officiel du nouveau spectacle de Mike et de Riké du groupe Sinsémilia -

Par amitié envers l'équipe de France Bleu Drôme Ardèche, ils ont accepté de se livrer, sans filtre, sans retenue, et d'être enregistrés et filmés durant une de leurs représentations à l'Appartcafé à Bourg Les Valence , près de Valence.

La tournée ne fait commencer. Toutes les dates . Venez les applaudir de nouveau à l'Appartcafé à Bourg Les Valence les 9 et 10 novembre 2022, à Dieulefit dans le sud Drôme le 10 décembre 2022 et à Lagorce en Ardèche Méridionale le 16 décembre 2022. Ou bien à travers la France entière.

Après la diffusion à l'antenne, vous pourrez réécouter ici ce 3eme numéro du peuple du son consacré à Mike et Riké; vous pourrez également visionner la version vidéo.

