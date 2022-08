Tout nouveau à Bagnères de Bigorre : le premier festival d’Art Lyrique en août

Forte de son héritage, Bagnères de Bigorre ne peut que poursuivre cette tradition du chant en la partageant à tout le monde. Le premier Festival d’Art Lyrique vous attend du 9 au 13 août. Il est né à l'occasion de la commémoration du centenaire de la naissance du célèbre ténor bagnérais Tony Poncet en 2018. La création de l’association « Les voix du Vallon » permet d’organiser ce festival. Le souhait est de proposer à tous un événement inoubliable autour du chant et de l’opéra à Bagnères-de-Bigorre, grâce à la participation inédite de grands interprètes de l'art lyrique de renommée nationale et internationale.

Cette année le festival a le privilège d'être parrainé par Kevin Amiel jeune ténor nominé aux Victoires de la Musique

Formé au Conservatoire de Toulouse, Kevin Amiel fut nommé en 2011 révélation classique de "l'ADAMI" avant d'intégrer l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris. Kévin Amiel s'est depuis produit sur les plus grandes scènes françaises, dont l'Opéra de Paris, de Marseille et de Bordeaux mettant à l'honneur de prestigieux rôles des opéras de Verdi et de Donizetti. Le festival présentera sur 5 jours 6 concerts dont une restitution de la master class dirigée par Pietro Di Bianco.

Le concert inaugural lyrique aura lieu le 9 août à 21h avec des airs et duos d’opéra à la Halle aux Grains à Bagnères de Bigorre interprétés par des artistes renommés comme les sopranos Anaïs CONSTANS, Stéphanie PORTELLI, et les ténors Kévin AMIEL et Florian CAFIERO. Et aussi le baryton basse Antoine ABELLO accompagnés du pianiste Stéphane TREBUCHET.

Le lendemain à 21H toujours à la Halle aux Grains, vous entendrez un répertoire des chansons d'antan à l'opérette. Rendez-vous le 11 août à 18h au cinéma Le Maintenon pour écouter des chansons françaises à texte​ avec le baryton-martin Christophe FLAMENT. La grande soirée de clôture se déroulera le 13 août à 21H à la Halle aux Grains sur les grands airs célèbres d'Opéra, seront accompagnés par L’Orchestre OUT de Toulouse sous la direction de Jean Guy OLIVE.