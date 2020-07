Tranzistor la compile live !

(Re)découvrez la bouillonnante scène musicale en Mayenne !

Depuis 2005, le magazine d’info culturelle Tranzistor valorise le dynamisme musical du département, via une compilation rassemblant une quinzaine d’artistes.

Pour fêter la 8e édition de la compile, Tranzistor s’invitait au Reflet pour une surprise party un peu folle, où se croisaient sur scène une demi-douzaine d’artistes de la compile 2019.

Au menu : morceaux de choix interprétés en live, douceurs acoustiques, collaborations inédites…

Avec : Adone Ipy, Chaban, Fawkes, Johannes, Maine !, Mémé les watts, Whisper Night.

Le concert de la compile Tranzistor

Captation et mixage audio : Yann Mainguy

Mémé les watts

Prenez un chauffeur de salle hors pair - j’ai nommé l’incontournable Pierre Bouguier -, un trio claviers-basse-batterie à l’efficacité implacable, d’inoxydables tubes d’hier et d’avant-hier complètement relookés, vous obtenez le cocktail unique et savoureux de Mémé les watts. Un groupe qui expédie Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon reggae, donne à Bourvil des airs jazzy et passe…. Stromae à la moulinette musette !

Une chose est sûre, la bande à Mémé met le feu partout elle passe !

https://pierrebouguier.com/meme-les-watts/

Mémé les watts

Fawkes

Depuis 2014, disque après disque, Fawkes trace sa route et affirme tranquillement son style. Dans ses chansons légères comme sa plume, s’entend la jubilation d’un jongleur de mots, multipliant à chœur joie les trouvailles verbales.

Se détachant de l’influence de ses mentors, les deux Matthieu (Boogaerts et Chédid), son nouvel ep ouvre de nouveaux champs : dans l’épure de ses compositions, le grand garçon au petit ukulélé glisse ici une trompette, là un steel drum, ou un beat electro qui nous envoie dans les étoiles, faire la bise à Chewbaca !

www.facebook.com/pg/Fawkesmusique

Fawkes

MAINE!

La vingtaine à peine, les trois cocos de Maine ! ont digéré vitesse grand V plus de 40 ans d’influences musicales. Les oreilles avisées repéreront ici les basses tendues de Joy Division ou là des guitares piquées à Cure. Rien de nostalgique ou de plombant pour autant ! Sexy en diable, la musique de ce jeune trio s’éclaire d’une insouciance disco et des flashs magnétiques d’une electro résolument actuelle.

Un peu comme si les Smiths faisaient la bringue sur le dancefloor en survêts fluos !

www.facebook.com/MAINEmusicband

Maine!

Johannes

Est-ce du fait d’un séjour prolongé à Vienne ou ses études de violon classique ? Johannes aime donner un tour orchestral à ses chansons pourtant intimes et solitaires. Superposant rythmes électroniques, guitares électriques, violon, piano et harmonies baroques, sa musique avance en équilibre sur la corde sensible.

Récemment écrites, ses premières chansons (en français et en anglais) mettent en musique ses émotions, sans filtre. Une mise à nu qui vous mettra les poils !

www.facebook.com/johannesmusique/

Johannes

Chaban

On ne se place pas impunément sous l’égide d’une grande figure de la Résistance (en l’occurrence Jacques Chaban-Delmas). Aux injustices ordinaires, à l’impuissance des faibles, à la loi du plus fort, Myriam Sammour, alias Chaban, oppose la force fragile de ses chansons, armée d’un clavier, de quelques machines et percussions.

Avec une conviction communicative malgré l’existence encore brève de ce jeune projet, elle emprunte avec bonheur son épure répétitive au blues et sa puissance spirituelle au gospel. Aux âmes citoyens !

chaban.bandcamp.com

Chaban

Adone Ipy

Adone Ipy, c’est d’abord un chanteur, au charisme électrique et à la plume aiguisée. L’homme, tout juste trentenaire, manie le verbe avec verve, et sublime son quotidien dans ses refrains bien balancés. Habillé d’arrangements folk-rock (on pense parfois à La Maison Tellier), son parlé-chanté évoque Alexis HK ou Vincent Delerm.

Désormais accompagné par un solide trio, le chanteur-guitariste publie cet automne son second album.

adoneipy.net

Adone Ipy

Whisper Night

Attention ça va saigner. Gore et sanglant comme un bon vieux film de zombies, le très chirurgical premier album de ces jeunes métalleux (20 ans de moyenne d’âge) tranche dans le vif, à coup de shreds de guitares épiques et d’envolées exaltées. Étudiant en piano et chant lyrique au conservatoire, le chanteur-guitariste du quartet colore d’une touche classique leur musique lyrique et brutale. Un élément qui vient renforcer l’identité déjà bien marquée de leur metal technique et sinueux, multipliant les ruptures et les (bonnes) surprises.

www.facebook.com/WhisperNightOfficial