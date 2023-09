Tribute à Etta James dans la Nouvelle Scène, le répertoire d'une figure du blues sublimé par Voice of Freedom

Du blues et du jazz à tous les étages avec Voice of Freedom !

Avec la formation Voice of Freedom, on se plonge le temps d'un spectacle dans l'Amérique noire des années 50-60, on suit le parcours chaotique d'une diva virtuose et tourmentée qui a inspiré les plus grandes voix outre-Atlantique... Winnie, Tom et Pascal sont au micro de Manuel Bonnefond !

Voice of Freedom on stage... Tribute à Etta James ! © Radio France - Voice of Freedom

La voix de Winnie, chanteuse du groupe "Voice of Freedom", est incroyable ! Elle restitue parfaitement bien l'univers et l'atmosphère du répertoire de la chanteuse de blues Etta James... On découvre cette semaine dans la Nouvelle Scène le Tribute consacré à cette diva virtuose de l'Amérique des années 60, en compagnie de la chanteuse Winny Silveira, du batteur Tom Buzit et du guitariste castelroussin Pascal Freslon ! Les 5 émissions sont à réécouter ici...

