Tristan Nihouarn : "C'est une qualité de vie différente la Bretagne. Il faut pas trop trop le dire"

Pour les fans du groupe de rock breton, l'année 2023 ne pouvait pas mieux commencer. Après cinq années d'absence, Matmatah est de retour dans les bacs avec un tout nouvel double album " Miscellanées Bissextiles " disponible depuis le 3 février. le mois de mars voit le démarrage de leur toute nouvelle tournée avec un passage obligé par leur terre natale, la Bretagne.

LA BRETAGNE, TERRE DE SPÉCIALITÉS CULINAIRES

Les produits de la mer sont à l'honneur en Bretagne, bien sûr. Les plateaux de fruits de mers garnis de crabes, d'araignées de mer et autres coquillages sont les incontournables quand on y vient. Il y a aussi la terre et ses produits. Notamment la très fameuse andouille de Guéméné, une andouille roulée à savourer. Mais il faut surtout ne pas rater "l'objet qui est le plus massif de l'univers, après le trou noir", le légendaire Kouign Amann du Finistère ! On dit de ce dessert qu'il est réconfortant, surtout lorsqu'il est servi un peu tiède.

BREST, UNE VILLE QUI SE MÉRITE

Né à Kérinou, à Brest dans le Finistère, Tristan Nihouarn a passé ses dix premières années dans le quartier de Bellevue et non pas à Lambézellec selon une rumeur. Parti à Plougastel, l'auteur, compositeur et interprète passera ses deux dernières années de lycée non loin de Quimper. Le Finistère, et la ville de Brest en particulier, comme il se plait à le dire "C'est le bout. On passe pas par Brest, on va à Brest. C'est une ville assez particulière, une ville qui se mérite, on l'a écrit"

PARTOUT DANS LE MONDE IL Y A TOUJOURS UN DRAPEAU BRETON

Où qu'ils aillent en tournée, il y a toujours un drapeau breton. Une seule et unique exception peut-être... Celle d'un concert en Inde, où dans le public il n'y en avait aucun qui flottait. En 2005, un mois de tournée en Inde qui a été vécu par le groupe Matmatah comme une sacrée expérience "le groupe n'est pas sorti indemne de cette tournée là". Et de l'autre côté du globe, en Nouvelle-Calédonie, il a été très surprenant de voir le public reprendre des titres qui parlent de Brest. En plein océan Pacifique, ça parle de Brest "Y avait même deux ou trois mecs qui gueulaient "Ici c'est Brest"".