Trois Cafés Gourmands, invités de France Bleu Isère Matin ce vendredi 09 Octobre

A l'occasion de la sortie de leur nouvelle album "Comme des enfants", Trois Cafés Gourmands sont les invités de France Bleu Isère Matin ce vendredi 09 octobre entre 7h et 9h.

Et de 2 ! Après le succès de son premier album, deux fois disque de platine, ce vendredi 09 octobre, le groupe Trois Cafés Gourmands est de retour avec un nouvel album : "Comme des enfants". A cette occasion, Mylène, Sébastien et Jérémy débuteront leur journée sur France Bleu Isère et seront les invités de Bertrand Fissot entre 7h et 9h.

Deux heures en toute intimité, à l'heure du petit-déjeuner pour découvrir, notamment, les 16 nouvelles chansons de cet album, que vous pourrez également gagner en écoutant France Bleu Isère.

Rendez-vous, ce vendredi 09 octobre entre 7h et 9h sur France Bleu Isère avec Trois Cafés Gourmands.