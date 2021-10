Trouvez les références ciné dans ce clip

Le clip intitulé Crash Test sorti dimanche 3 octobre est un véritable hommage au 7e art, il contient un certain nombre de références cinématographiques. Trouvez-les et gagnez des cadeaux. Focus sur le groupe rock Underzüt.

Underzüt a sorti son album Bubble in my blood quelques semaines avant le premier confinement. Un coup dur pour le groupe qui voit sa tournée interrompue en mars 2020. Afin de ne pas rester inactif et de mettre à profit cette longue période de confinement, le groupe en a profité pour innover et réaliser une vidéo et un jeu-concours. Une manière de rester vivant en attendant de remonter sur scène. Estefanio Mendes Henriques est l'invité d'Alban Forlot dans Circuit Bleu, Côté Culture à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Le but du jeu est d’en trouver un maximum et d’envoyer vos réponses à l’adresse suivante : jeucrashtest@gmail.com avant le mercredi 1er juin 2022 à minuit. Les 30 premiers gagneront divers lots (guitare, ampli, albums dédicacés, places de concert, places de cinéma, T-shirts, etc.). Regargez.