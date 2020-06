Tryo fête ses 25 ans

25 ans qu'ils sont dans le paysage musical français, 25 ans qu'ils défendent les mêmes causes, 25 ans que le public les suit... Tryo fête donc son anniversaire en faisant un joli cadeaux à ses fans : un double album "XXV", une vraie collection de leurs plus grands tubes actualisés et accompagné de la nouvelle génération de chanteurs. Zaz, Vianney, L.E.J, Boulevard des Airs, la Famille Souchon ou encore La Rue Ketanou. Plus surprenant encore : McFLy et Carlito. Deux Youtubeurs bien connu du jeune public qui reprennent ici, avec le groupe, "Désolé pour hier soir".

Christophe Mali, le chanteur du groupe, était l'invité de Benoît Prospero.

Ils étaient de retour sur scène lors de la Tous ensemble pour la musique France 2 et France Bleu, c'était "beaucoup d'émotions, c'était fou de revoir le public. [..] On avait l'impression de faire de la musique pour notre téléphone. [...] Ça a changé complètement la donne".

Bien évidemment, l'un des sujets de prédilections des Tryo, c'est l'écologie. Et si Christophe Mali, le chanteur, n'a pas de solutions miracle, il est optimiste : "Cette prise de conscience, elle est là, ça fait 25 qu'on chante [L'hymne de nos campagnes], aujourd'hui on voit que l'écologie fait vraiment partie des préoccupations de tout le monde. La manière dont on vote est guidée par cette considération écologique. La jeune génération a compris complètement ça, on le voit avec la génération Greta".

Dans tous les cas, Tryo donne rendez-vous à ses fans pour leur grand concert anniversaire le 12 Février 2021 à l'AccorHotels Arena à Paris.

