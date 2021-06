Tulle : les Nuits de Nacre auront lieu en format réduit mais avec tous les ingrédients d'une belle édition

Les Nuits de Nacre auront bien lieu cette année à Tulle. Ce sera du 25 au 27 juin. Le festival d'accordéon sera réduit en raison de la situation sanitaire et sa forme sera différente. La programmation était présentée ce lundi soir. Au programme des découvertes et un grand hommage à Astor Piazzola.

Le festival d'accordéon de Tulle avait été annulé l'an dernier en raison de l'épidémie. D'où le nom donné à cette édition 2021 des Nuits de Nacre qui auront lieu du 25 au 27 juin, "Nouveau souffle" qui est aussi la première orchestrée par son nouveau directeur artistique Laurent Valéro. Mais c'est une version somme toute différente qui sera proposée en raison des conditions sanitaires.

Jauge réduite

La première différence et non des moindres est qu'il n'y aura pas comme c'est la tradition à Tulle de concerts de rues qui provoquent de trop grands attroupements. À la place la Cité de l'Accordéon, l'association qui organise le festival, proposera des déambulations. Des artistes circuleront en voitures anciennes dans les rues en proposant des haltes musicales. Autre contrainte tous les concerts, en salle ou en extérieur ,seront soumis à des jauges maximales. "On n'est pas soumis au passe sanitaire parce qu'on n'aura aucune jauge à plus de 1000" précise Jean-Bernard Servières, le président de la cité de l'accordéon.

Pas de danse

Mais une autre tradition des Nuits tullistes passe aussi à la trappe de la crise sanitaire. On ne pourra pas danser durant les spectacles. Tous seront en effet en station assise. Et il sera demandé de ne pas se lever, si possible craint Gérard Faugères, le directeur technique. "Empêcher les gens de danser avec les artistes qu'on va avoir je pense que ça va être compliqué". En revanche on pourra veiller un peu plus tard. La préfecture a accordé une dérogation du couvre-feu jusqu'à minuit au lieu de 23 heures à ces dates-là.

Une programmation diversifiée

La programmation a elle aussi été réduite. Il y aura moins d'artistes et moins de concerts que les années précédentes. Mais la qualité compense largement cette quantité diminuée. Laurent Valéro, pour sa première programmation, a composé une partition diversifiée avec notamment des découvertes. "J'incite les gens à être curieux". Parmi ces découvertes que le directeur artistique propose il y a la chanteuse Michèle Bernard ou le groupe électro Time Box. Il y aura aussi quelques grands noms de l'accordéon. Dont un à qui sera rendu un grand hommage pour le 100ème anniversaire de sa naissance, Astor Piazzola, venu deux fois à Tulle rappelle Laurent Valéro. Les Nuits de Nacre 2021 feront aussi la part belle aux artistes locaux. Ce sont notamment les Humeurs Cérébrales qui ouvriront le bal le vendredi soir.

