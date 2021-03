U mondu hè musica... di Don-Mathieu Santini

Un qualcuseddu chì s’hè missu à trimà è po à scuzzulà i primi atomi infrituliti è spavintati in u bughju di l’iniziu prufondu. Chì nota sarà stata ? Un là ? Un sì ? Ùn si sà ma un sì, pensu. Un pò dà si, un Simai, Sibela forsa, a mamma di i dii, a vardiana di i sapè… È i steddi stessi t’ani a so musica. Hè stata studiata è i satelliti poni senta u cuncertu di i vibrazioni di sti sferi ingordi di cummunicazioni. Ah no ùn li pudemu micca senta chì i steddi sonani un sò quantu uttavi più gravi ch’idd’hè capaci di senta a noscia arichja. Ma iddi battalighjani tutti, pianeti è steddi, cumeti è lacrimi di luna. Ed hè una rialità scentifica. Hè quantunca stunenti chì u soli sunessi in sol diesa… Hè vera ! Un mezu tonu più altu ch’è u so nomu. Sarà pratinsioni di iss’astru maestru di vulè cantà più altu ch’è u so turlu, o ghjinirusità di quiddu diu chì dà di più di ciò ch’iddu hè ?

U mondu hè musica. Da u primu cantu di u criaturu chì pidda u so rispiru à l’ultimu ansciu di l’anzianu chì u rendi, l’anima ci rigala una partizioni da scriva. Ùn sarà micca listessa s’è omu nasci in un paesu in guerra o in un casteddu à i tindoni ricamati. Ma a sorti ùn voli dì. A storia hè ricca d’isempii di ghjenti chì ani stupitu u mondu bench’iddi fussini nati in una stadda o in un viculu abbandunatu nant’à qualchì fiumu o in una furesta zippa.

U mondu hè musica. Cù stu lumu chì ci hà amparatu l’amori, stu ventu trà i frondi chì ci hà sussuratu u nomu di a parsona amata, i chjachjari di i canni à l’orlu di sti mari sciumi chì scambiani putachji marusulinchi, i risi di i ziteddi in a corti di ricriazioni è quiddi d’altri piulacona circhendu di fà si la valè in i siratini di qualchì caseddu di muntagna.

U mondu hè musica. Da a lingua soia, carica di i sapori di l’essa intimu à quidd’altri, più o menu musicali, chì dani sali à a noscia isistenza o fastidiu à a noscia risistenza. È sciuppittighja u caminu, canta l’acqua di u celi nant’à i tetta, baddani i fiocca di a nivi sutt’à i luma di u carrughju stantaratu.

È puri quand’hè silenziu, quandu tuttu taci, quandu la ghjenti si stringhjini par riscaldà a so parsona inchieta da u ghjornu à vena, una musichedda pò sempri nascia da un surrisu, da una mani, da unu sguardu amicu. Basta à induvinà li daret’à a mascara è lavà si i mani dopu à u ghjelu idroalcolicu stendu o mancu à dui metra, senza sminticà di rientra nanz’à sei ori chì ci hè u coprifocu. A sapeti chì sona in Fa u coprifocu !

Don-Mathieu Santini