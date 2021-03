Un album collector pour l'artiste bergarcois DB Clifford

DB Clifford est originaire de Bergerac, c’est un artiste de chez nous qui a roulé sa bosse des 2 côtés de l'Atlantique. Il est chanteur, compositeur, producteur et multi-instrumentiste. Il est né en Dordogne avant de partir vivre aux Etats Unis, au Canada et à Londres.

Il vient de reposer ses valises chez nous et il sort une version collector de son dernier album "Lucky me". Un album édité à seulement 100 exemplaires qu’on peut pré-commander sur le site dbclifford.com

L’album "Lucky me" a été enregistré dans les studios d’Abbey Road à Londres avec le bassiste Rick May qui a travaillé avec Mickael Jackson et les cuivres de Jamiroquai . Db clifford a recu la récompense John Lennon pour la meilleur chanson pop de l’année avec " New state of mind " extrait de son second album en 2011.