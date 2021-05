Des airs de zouk dans les rues de Guéret et d'Aubusson ce week-end. Jamy, chanteur guadeloupéen, tournait les clips de deux de ses nouveaux titres. Extrait.

Un chanteur guadeloupéen tourne les clips de ses chansons à Guéret et Aubusson

Soleil et zouk dans les rues de Guéret ce week-end ! Un air de vacances avec le tournage de deux clips du chanteur guadeloupéen Jamy. Arrivé à Paris en début d'année, il a rejoint ce week-end son ami d'enfance Xavier Carmel, Guérétois depuis 9 ans, qui pendant le premier confinement lui a écrit paroles et musique de Pa lagé mwen, ce qui signifie en créole "ne me lâche pas".

Le clip était tourné ce 29 mai au jardin de la Sénatorerie à Guéret mais aussi à l'étang de Courtille ainsi qu'à Aubusson. Le lendemain, Jamy tournait un autre clip de zouk en plein centre-ville de Guéret dans la Grande Rue. Les figurants des deux clips sont tous guéretois ou creusois.

Les clips seront mis en ligne sur internet et les réseaux sociaux d'ici une semaine. Peut-être le tube de l'été !