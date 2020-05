Un coup de cœur entre les Alpes et les Pyrénées, 21 Juin Le Duo

Radio France soutien la scène française et nous profitons de cette période de confinement pour découvrir des artistes qui peuvent vraiment vous plaire, en Pays Catalan. C'est très complémentaire de la parole que nous donnons en permanence aux créatifs des Pyrénées-Orientales.

Manon et Julien sont 21 Juin le duo, une histoire d'amour et de chanson.

Une connexion entre la Haute-Savoie et les Pyrénées-Orientales

21 Juin le duo est confiné à La Clusaz.

[Julien] « On est chanceux, on est confiné à la montagne, on a du grand air donc c'est cool. On est allé dans le Sud-Ouest en concert mais pas vers Perpignan, Banyuls, pas encore. En fait nous on est confiné toute l'année, puisque ça fait neuf ans qu'on est en couple donc on travaille ensemble, on chante ensemble et tout va bien. »

Une rencontre un 21 juin

[Manon] « Alors en fait, fut un époque je travaillais dans événementiel et j'ai organisé une fête de la musique au bord du lac d'Annecy et Julien était le musicien fabuleux qui venait animer cette soirée et vous savez comment ça fait quand on a une guitare dans la main et qu'on est un homme ,»

[Julien] « Et donc voilà j'ai un peu ramé et au bout de quelques mois elle a acceptée de me rejoindre à Paris et ça fait donc neuf ans qu'on est confinadés ensemble.

On a beaucoup de chance parce que d'un côté on partage des choses incroyables, faire de la scène ensemble, il y a quelques temps on avait la chance de faire la première partie de Trois Cafés Gourmands on se disait wouah c'est incroyable on a chanté à l'Olympia. On a fait des Zénith on a eu beaucoup beaucoup de chance et du coup on vit des choses très très belles et puis aussi des choses dès fois ou ben on a des petits différents parce que on est pas d'accord ... »

[Manon] « Par exemple ça fait 40 jours que Julien est confiné avec ses beaux-parents donc je vais le garder ! :) C'est un vrai test ! »

[Julien] « On était déjà à La Clusaz et on a la chance d'avoir nos instruments avec nous, parce qu'on s'est retrouvé bloqué ici comme beaucoup de gens et on a nos instruments, donc des musiciens avec des instruments, on ne peut pas être malheureux. »

Une vie de couple pleine de créativité

[Manon] « En fait on s’est rendu compte que ça faisait vraiment partie de l'ADN du projet, on vit ensemble et en plus on est un peu particulier parce qu'on n'est pas d'accord tout le temps voir pas souvent du coup on a vraiment de la matière ... »

[Julien] « Dans nos chansons on parle de notre histoire de couple bien-sûr, on aborde ça avec un peu d'ironie, un peu de second degré . Paradise en fait c'est une chanson qui parle de notre relation amoureuse c'est le paradis mais dans les couplets on décrit plutôt un enfer ou on n'est pas toujours d'accord, c'est ça la vie de couple !! »

L'univers musical et la création

[Julien] « C'est de la pop et puis on essaye de mélanger beaucoup d’instruments acoustiques comme la guitare, le ukulélé et des rythmes un peu plus électro derrière, plus pêchus pour donner la patate et avoir envie de danser. Donc on aime bien mélanger ça. »

Et pour l'étape création c'est solo puis duo.

[Manon] « Plutôt dans son coin en fait parfois Julien commence des compos musicales, des accords, des notes, la partie musicale et moi je commence souvent les textes. Ça commence souvent comme ça et après on croise, on s'engueule et après on redécroise et voilà.:) »

[Julien] « Un peu comme les mots croisés, y'en a un qui commence un mot croisé, l'autre un mot croisé et quand on est planté, on échange, donc on fait pareil avec la musique, les chansons . »

Le confinement et l'absence de scène

[Julien] « Ça manque vachement, surtout qu'on en a fait beaucoup avant le confinement avec cette tournée avec Trois Cafés Gourmands et puis des tournées à droite, à gauche un peu partout en France, c'est vrai que ça manque mais bon on ne va pas se plaindre, on n'a pas un métier où on a dû fermer une entreprise, donc il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures que nous donc il faut prendre son mal en patience et puis on va reprendre du plaisir sur scène bientôt. »

Une grand merci à Stéphane Roger et Etienne Legrand pour la technique et la réalisation. 21 Juin Le Duo vous donne également rendez-vous sur Facebook.