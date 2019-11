Un crowdfunding pour le nouvel album des Hopla Guys

Colmar, France

Réécoutez Benjamin Ludwig Copier

Les Hopla Guys ont quinze ans. Quinze ans de fêtes, de rires, de danses et de refrains scandés en choeur par le public fidèle et toujours plus nombreux. Mais quinze ans, c’est aussi l’âge où on peut rouler en mob’, boire du pinot noir en cachette, se déniaiser… Le bel âge, en somme !

Pour les soutenir sur le site de Ulule.

Affiche du concert à Colmar - Hopla Guys

La page Facebook des Hopla Guys.

La soirée du 16 novembre au Grillen de Colmar est GRATUITE !