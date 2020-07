Un double CD pour célébrer la mer en musique

Le quatrième volume de "Âme de Bretagne" est sorti fin juin. Sur ce double album intitulé "La mer en héritage" ce sont 20 chansons à découvrir ou redécouvrir. On y retrouve par exemple les Nantais EV et Tri Yann.

On a tous une chanson préférée qui parle de la mer. Une connue, ou une plus confidentielle. Avec la sortie du quatrième volume de "Âme de Bretagne", vous allez pouvoir voyager en musique dans cet univers qui n'a cessé d'être une source d'inspiration pour les musiciens bretons depuis plusieurs siècles. Eric Basset, le directeur du label Aztec Musique était ce mercredi 16 juillet l'invité de France Bleu Loire Océan.

Le titre de ce double CD "La mer en héritage" n'a pas été choisi par hasard. Il raconte l'histoire ou plutôt les histoires de marins, d'aventuriers, de pêcheurs bravant les tempêtes, et de leurs femmes restées au port. Mais méfiez-vous des apparences, on est loin des chants de marins uniquement comme l'explique Eric Basset.

On y retrouve tout naturellement en bonne place les Nantais Tri Yann avec neuf chansons sur ce double album, mais aussi les Lorientais de Soldat Louis et leurs six titres. Il y a des chansons traditionnelles, d'autres plus contemporaines. Des chansons que tout le monde connait et d'autres moins connues. Eric Basset a d'ailleurs eu un coup de cœur pour la chanson originale qui donnera Santiano.

Le double album "Âme de Bretagne" volume 4 consacré à la mer est sorti le 26 juin chez le label Aztec Musique.