Un drive avec des producteurs des P.O et Fabienne Thibeault, son amitié pour le Pays Catalan

La Grande Confinade, un moment de sourire, de partage en Pays Catalan du lundi au vendredi en Facebook Live entre 17h et 18h mais aussi à la carte, quand vous voulez en replay.

France Bleu Roussillon donne la parole aux producteurs des Pyrénées-Orientales et avec la Chambre d'Agriculture des P.O on vous présente le drive du premier mai.

Le concept est simple vous pouvez commander par internet des produits des Pyrénées-Orientales via le site www.producteurs66.com et vous venez récupérer vos bons produits d'ici ce vendredi 1er mai entre 9h et midi sur le parking de la Maison de l'Agriculture à Perpignan sans descendre de votre voiture, aucun contact n'est en effet possible pour des questions de sécurité.

Et si vous êtes satisfaits vous partagez sur les réseaux sociaux avec les mots-clés, les hashtags #producteurs66 #lesagriculteurssontla pour mettre en lumière tout une production locale. Viande, artichauts, pommes de terre, œufs, fromages, miel, confiture notamment.

Fabienne Thibeault est une artiste connue et reconnue de Montréal à Perpignan, elle nous a fait rêver dans son rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate, Starmania. Et puis en duo l'inoubliable question de feeling en compagnie de Richard Cocciante.

Fabienne Thibeault c'est cette voix veloutée, cette petite pointe d'accent, cet amour pour la France aussi et des chansons inoubliables comme j'irais jamais sur ton islande et secrétaire de star.

L'actualité de Fabienne Thibeault c'est la comédie musicale « Au Pays des 6 Rivières » avec Richard Bonnot.

Nous sommes heureux d'inviter dans notre Grande Confinade cette star internationale qui a cet amour du public en Pays Catalan.

Arno Visconti lit vos messages.

Guillaume Clavaud nous propose de trouver un objet de son grenier.

Julio Leone est là avec sa guitare et ses quiz musicaux.

Patrick Mas nous confie ses humeurs.

Partagez la Grande Confinade sur votre profile Facebook !