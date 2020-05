Un festival de musique se tient se weekend en Vaucluse avec du public mais il sera virtuel

Depuis 16 ans à Beaumont de Pertuis le festival Les Sons du Lub' en mai propose une scène en plein air de groupes et musiciens de musiques actuelles. Si l'association Arc en Sol a d'ores et déjà annoncé un report de cette manifestation fin septembre, pas question de ne pas être présent ce printemps.

C'est donc bien un E-Festival qui va se tenir dés ce samedi soir et à suivre sur facebook. Un festival qualifié de "fait maison" par ses organisateurs. Pour l'association Arc en Sol un report pur et simple les 19 et 20 septembre prochain de ce festival de musiques actuelles était un peu une crève-cœur. Avec les 120 bénévoles qui composent aussi l'association a germé l'idée de garder aussi les deux dates initiales en cette fin mai et de faire un festival "à la maison" et gratuit pour le public.

Claudette Viguier, déléguée à la programmation, précise que tous les artistes ont joué le jeu : "En fait nous leur avons donné la consigne de travailler chacun chez eux des morceaux qu'ils choisissaient, de se filmer pour un moment qui durerait a peu prés vingt minutes chacun. Certains avaient déjà des petites vidéos toute prêtes qu'ils nous ont aussi envoyées. Nous de plus on a habillé l'intervention de chaque artiste par des petits montages vidéos et photos des éditions précédentes du festival. Et puis on pourra par l'application facebook interagir en direct se parler et commenter avec le public."

Deux soirées avec tous les artistes initialement prévus, 17 groupes et musiciens dés ce soir 23 mai à 19h et demain dés 18h avec d'abord prés de deux heures de spectacles et animations pour les enfants et en fin des deux soirées un DJ cette fois en direct live pour danser devant son écran.

Le détail du programme sur www.sonsdulub.fr