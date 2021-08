Un groupe indrien né en plein confinement dans la Nouvelle Scène... Rencontre avec Nag n' The Brewer !

Ils sont 2 et se connaissent depuis 15 ans, mais leur envie de jouer ensemble est récente ! Nag alias Maxime Descoutures habite Vendoeuvres, The Brewer alias Molly Jones, d'origine galloise, réside à Orsennes... Leur duo blues folk guitare/voix nous fait voyager entre Dolly Parton et Moriarty !