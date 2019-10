VIDEO - Un Mayennais veut monter sur scène avec Céline Dion au Festival des Vielles Charrues

Saint-Baudelle, France

Et pourquoi pas ! Steve Salsini, de Saint-Baudelle, espère rejoindre Céline Dion sur la scène du Festival des Veilles Charrues, à Carhaix en juillet prochain. Le mayennais a d'abord tenté de décrocher ses places, mercredi dernier, pour le concert de la star en Bretagne. Et comme de nombreuses fans, il est resté bredouille après une longue attente. Les 55 000 places ont en effet été vendues en moins de neuf minutes. Celui qui chante depuis tout jeune s'est donc dit qu'il fallait "tenter le coup".

Tout faire pour se rattraper auprès de sa femme

Il griffonne rapidement quelques paroles sur une feuille, se filme sur le titre Pour que tu m'aime encore et publie la vidéo dans la foulé. "C'était juste pour rigoler au début. Je l'ai ajouté sur Youtube parce que je voulais l'envoyer à une copine qui est très fan de Céline, puis ça a été partagé, partagé... Et je me suis dis _tient c'est marrant_, on va essayer de faire du bruit pour que ce cri de détresse soit entendu", s'amuse le mayennais.

Ce "cri de détresse" est d'ailleurs avant tout pour sa femme. Cyril lui avait promis de l'emmener voir Céline Dion. "Je n'ai pas été assez rapide, donc je lui dis dans la chanson que je suis vraiment désolé et que je vais essayé de tout faire pour me rattraper au maximum. Il faut prouver son amour tout les jours", s’exclame-t-il. Le couple ne se dit pas être un "fan absolu" de la chanteuse, même s'il connait ses classiques et a l'habitude "comme tout de monde" de l'écouter. "C'est un symbole à voir un jour sur scène, alors je suis même capable de chanter avec elle pour avoir des places. Il faut tenter dans la vie", espère Cyril.

"Si elle veut vraiment marquer le coup aux Vielles Charrues, et bien il faut m'inviter"

L'homme ne se fait pas d'illusions, un appel de Céline Dion est quasiment impossible, mais il a tout de même des arguments pour la convaincre : "Ce que je trouve vraiment drôle, c'est que soit quelqu'un que personne ne connait. Si elle veut vraiment marquer le coup aux Vielles Charrues et bien il faut m'inviter. Je réserve la date." Le mayennais connait aussi par cœur quelques chansons du répertoire de la chanteuse, comme la fameuse chanson Sous le vent en duo avec Garou. Il sait aussi jouer quelques accords de guitare.

Cyril reste accroché à son téléphone, en cas d'appel. Coté chiffres, le compteur augmente chaque jour. Près de 2 500 personnes ont déjà vu la vidéo sur Youtube.