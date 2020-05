VIDEO - le concert confiné du duo TidyMess, ce mardi dès 20h05 dans la Nouvelle Scène Aquitaine Live

Les artistes du sud-ouest vous donnent rendez-vous tous les soirs à 20h05 pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Ce mardi 5 mai, le duo palois TidyMess vous embarque dans son univers touchant, pétillant et enflammé !

Nelly et Thomas du duo TidyMess s'invitent sur la Nouvelle Scène Aquitaine Live

Alors que le confinement oblige les artistes à reporter leurs dates de concert, France Bleu poursuit sa mission et soutient les artistes de votre région en proposant une série de concerts confinés avec la "Nouvelle Scène Aquitaine Live". Depuis chez eux, les Palois du duo TidyMess se prêtent à cet exercice inédit et vous donnent rendez-vous ce mardi dès 20h05 sur la page Facebook de votre France Bleu et de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Direct vidéo du concert de Tidymess dès 20h05 ce mardi soir © Radio France

Le duo TidyMess en concert vidéo

Pendant une demi-heure, Nelly et Thomas vous proposent un voyage musical dans leur univers. TidyMess est duo à la ville comme sur scène, leur complémentarité est évidente. Il compose, elle écrit. Leurs voix ne font plus qu’une.

Nelly et Thomas forment le duo TidyMess, invité de la Nouvelle Scène Aquitaine Live - Alain Forgeront

S’ils se rencontrent en 2005, la grande aventure TidyMess prend son envol en 2018 avec l’enregistrement de leur premier album grâce à une campagne de financement participatif. C’est aussi cela l’ADN de ce duo dynamique et à l’énergie communicative. Jamais à court d’idées, ils font régulièrement appel à leurs fans. C’est le cas avec leur prochain projet : faire apparaître les personnes qui le souhaitent dans le clip de leur chanson « Sauf toi ». Si vous voulez participer, soyez créatifs !

Si les scènes de la région devront attendre avant de les revoir pour des shows vitaminés, ce concert France Bleu Nouvelle Scène Aquitaine Live est une belle occasion de passer un moment en toute convivialité avec TidyMess. Marie-Corine Cailleteau, elle aussi depuis son salon, mène l’interview et se fait la porte-paroles de vos questions que vous pouvez poster en commentaires sur Facebook.