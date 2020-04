L'équipe associative d'An Tour Tan profite du confinement pour rénover son site Internet ! Une nouvelle version sera disponible dans les prochains jours, et ils font appel à votre contribution pour leur partie actualité.

Un nouveau site Internet, et un appel à contribution pour An Tour Tan

Vous êtes un artiste breton, sonneur, danseur, membre d'un bagad, bagadoù, membre d'un cercle ? L'association An Tour Tan a besoin de vous, et de vos contributions !

Vos images des créations de confinement sont les bienvenues

L'idée est la suivante : se dire que malgré cette période sans concerts et sans festivals, l'actualité des artistes bretons continue à résonner dans la région. On l'a vu, sur les réseaux sociaux, ces vidéos qui fleurissent, de musiciens qui jouent à leur fenêtre ou dans leurs jardins, qui font des concerts en direct sur leurs réseaux sociaux, bref, différentes initiatives qui nous sortent la tête du quotidien confiné et qui nous proposent un moment convivial.

La rubrique actualité du nouveau site Internet d'An Tour Tan se met au diapason, et propose à tous les artistes qui le souhaitent, de leur envoyer leurs créations, leurs contributions via une adresse mail, contact@antourtan.bzh, et ainsi de remplir cette partie actualité comme il se doit.

"Cela permettra de retrouver en un seul endroit, toutes vos créations, pour la postérité... et pour ne pas oublier" explique l'équipe sur leur publication Facebook.

Alors, tous à vos smartphones, et contribuez à la mise en route de ce site Internet tout neuf signé An Tour Tan !