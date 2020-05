Un orchestre de jeune au concept unique : Les Petites Mains Symphoniques

Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre National des Petites Mains Symphoniques est constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans. Tous les deux ans, il fait l’objet d’un concours national. Ce projet inédit réunit plus de 450 enfants issus de pays différents et plus de 6 000 depuis le début de l’aventure. Aujourd’hui toutes les disciplines instrumentales sont représentées, musique de chambre, musique symphonique, jazz, rock, et depuis peu un Chœur Petites Mains Symphoniques. L'Orchestre s’ouvre également à d’autres formations musicales ce qui en fait aujourd’hui la vitrine de la jeunesse instrumentiste française. Un projet qui change le regard et le rapport des enfants à la musique. Il s’appuie essentiellement sur les notions de plaisir et de partage.

L’Orchestre Petites Mains Symphoniques s’inscrit également dans des évènements internationaux d’envergure qui positionnent l’association comme le projet le plus important en Europe . Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste française, ces orchestres se produisent en concerts lors d’une tournée de deux ans dans toute la France et à l’étranger, jouant en prélude des grandes programmations, dans des festivals ou dans des concerts autoproduits . Ainsi, depuis 6 années, les musiciens de l’Orchestre représentent la France au Festival d’Iguazù en Argentine, festival qui réunit 700 enfants des 5 continents .

L'audition 2020 des Petites Mains Symphoniques

Dans le contexte actuel du Coronavirus, l’association Petites Mains Symphoniques a décidé que l'audition se ferait uniquement par vidéo. L'enfant choisit un morceau qui lui fait plaisir se filme avec ou sans accompagnement et l’envoi par mail. Cette audition est un contrat moral entre l'association et l'enfant qui montre le meilleur de lui même.

