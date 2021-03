Un petit bijou culturel : la livraison de chansons à Toulouse

Le manque de spectacle vivant nuit gravement à la santé. Le Bijou.

Délivrez-noo ! Le jeu de mot est éloquent. Entre la livraison à domicile de "menus-chansons" et la volonté de sortir de l'enfermement de l'esprit, le message du Bijou à Toulouse (31) est clair : Délivrez-nous ! Jusqu'à la fin de la saison, des chanteurs viennent chez vous. 5€ la chanson. Réservez votre créneau pour le samedi 27 mars entre 11h et 18h00 dans la ville rose. Reportage aux côtés des artistes dans leur tournée si atypique dans l'émission "Côté Culture Comptez sur Nous" à 9h00 sur France Bleu Occitanie.

écoutez voir Copier

Muriel Erdödy a commencé à tester ses chansons au Bijou quand elle avait 16 ans. Depuis, elle travaille en équipe en règle générale. Mais pour l'occasion, cette ancienne de Boudu les Cops, chante en solo avec sa guitare et c'est très "intense". Muriel propose un mélange entre 2 répertoires : des chansons avec le percussionniste Pascal Rollando et d'autres avec Alexis Kovachevski du duo Erdöwsky. "La journée s'est bien terminée, pleines d'émotions et de sourires pour les jours à venir" nous dit cette artiste toulousaine habituée des chansons nomades et à la poésie rock. Muriel fait aussi des ateliers créatifs avec les écoles et la MJC de Montauban (82) pour les enfants et les adultes.

Pour recréer un peu de lien, Le Bijou prend le contre-pied de la diffusion sur internet. Sur une simple commande, ils livrent votre chanson directement à la maison. La salle de concert indépendante est située 123 avenue de Muret, 31300 Toulouse. Vous pouvez les encourager par mail : le.bijou@wanadoo.fr . 05 61 42 95 07 | 05 61 42 08 69 (Billetterie). Le Bijou, créateur de souvenirs, cherche aussi des bénévoles.

Pascal Chauvet © Radio France - Alban Forlot

Le Bijou c'est 89 places assises, un petit écrin

Dans le quartier de la Croix de Pierre, le Bijou de Toulouse défend la chanson d'expression francophone depuis 30 ans. On y vient habituellement pour écouter de la chanson à textes, de la poésie chantée. Pascal Chauvet est le directeur de la programmation. Il aime écouter avec bonheur, ces artistes qui chuchotent des histoires sur scène. Et pour rien au monde il troquerait une scène contre un téléphone portable qui diffuse des spectacles en direct. Malgré le concept de Live Streaming, que Pascal qualifie de "déshumanisant", il a voulu recréer un lien différent entre le public et les artistes.

Aujourd'hui, il nous manque affreusement la vibration collective. On a terriblement envie de rouvrir. Pascal Chauvet.

"Délivrez-noo" permet d'aller chez des personnes qui ne se déplacent pas automatiquement en salle de concert. C'est un geste particulier d'aller à un concert pour découvrir un artiste qu'on ne connaît pas. Tous les 15 jours jusqu'à la fin de la saison c'est donc le Bijou qui vient à vous. Ce concept pourrait bien se maintenir sur les saisons suivantes.

Guillaume Barraband © Radio France - Alban Forlot

J'en avais marre de chanter tout seul dans ma salle de bain. Donc là je suis content d'aller chanter dans la salle de bain des autres. Guillaume.

Dans la tournée Délivrez-noo du Bijou, deux équipes se partagent la tournée. Le jour de notre reportage, dans l'autre voiture, il y avait Guillaume Barraband. Chanteur depuis 20 ans, il prépare cette fois-ci un "chemin de chansons" avec une énergie particulière. Guillaume confie à Alban Forlot qu'une nouvelle étape dans sa carrière le mène à travailler avec le jeune public. Et comme les écoles sont encore ouvertes, il peut intervenir pour écrire des chansons avec les enfants. Il a 16 classes cette année notamment à Saint-Gaudens (31). Les lieux de spectacles sont ouverts aux artistes et permettent des moments de création. Guillaume est en résidence pour différents spectacles qui devraient voir le jour, "un jour", dit-il.