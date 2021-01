Un set des Daft Punk, enregistré en 1995 dans un club mythique du Gard, vient d'être mis en ligne

Deux cassettes audios enregistrées lors du passage des Daft Punk en novembre 1995 dans la célèbre discothèque Le Privé aux Angles viennent d'être mises en ligne. Un live resté 25 années dans les archives du gérant du club et retrouvé récemment par son fils.

A l'époque, les Daft Punk n'étaient pas encore casqués pour se produire devant un public. Le 18 novembre 1995, le duo de DJ le plus célèbre de France vient faire un set de près de trois heures dans une boîte mythique du Gard, proche d'Avignon, le Club Le Privé.

Le plus long set des Daft Punk jamais enregistré

Les cassettes qui ont été retrouvées dans un carton d'archives de la discothèque - Benoît Club le Privé

Vingt-cinq ans plus tard, un peu par hasard, les deux cassettes audio sont retrouvées. "A priori, c'est le plus long DJ set des Daft Punk jamais enregistré", annonce Benoît, qui a mis la main sur cette pépite dans les archives de son papa, gérant du club. Il a décidé de les partager avec le plus grand nombre en partageant ces bandes en ligne notamment sur Youtube.

Un gros buzz sur la toile

Depuis cette découverte et cette mise en ligne, il y a "beaucoup de retours plus que positifs des fans, des anciens clients, bien sûr des médias", explique Benoît. "Mais pas de nouvelles des Daft Punk".

C'est en tout cas un formidable coup de projecteur pour le club gardois, mythique comme en témoigne Julien, un de ses anciens aficionados, "Ce club, je l'ai foulé toute ma jeunesse, au début des années 2000. J'y ai vu les débuts de David Guetta. Jeff Mills, Carl Cox. Les débuts de Bob Sinclar, aussi. Tous les weekend j’y étais, la prog était folle !".

Le club programmait souvent des DJ qui sont désormais très connus. Ici, le flyer présentant les Daft Punk - Benoît Club le Privé

Un peu en déclin ces dernières années et complètement à l'arrêt depuis près d'un an, le monde des discothèques se rappelle aux bons souvenirs des amateurs de musique avec cet enregistrement.