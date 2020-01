Un soir avec Montand à la Parenthèse de Ballan-Miré

En janvier les villes de Ballan-Miré et de Savonnières unissent leurs moyens, pour notre plus grand bonheur !

Ballan-Miré, France

Samedi 18 janvier à 20h30, et Dimanche 19 janvier à 15h,vous retrouverez, le temps d’un instant, la magie d’Yves Montand ! C’est ce que propose le comédien Pierre Cassignard, admirateur depuis l’adolescence du légendaire artiste.

Comme un retour aux sources, l’envie de chanter Montand, d’interpréter ces morceaux qui lui ont donné le goût du théâtre et des grands textes, le titillait. Avec le concours du talentueux pianiste Patrice Peyriéras et une équipe de haute volée, il a mis sur pied ce spectacle de music-hall étonnant. Des » Plaines du Far-West » à » À Paris » en passant par » À bicyclette » et » Les Grands Boulevards « , vingt titres inoubliables figurent au programme de ce tour de chant pas comme les autres. Sûr qu’Yves Montand aurait apprécié !

Tarifs : 20€ / 17€ / 12€.

Infos au 02 47 68 99 90 ou au 02 47 43 53 72