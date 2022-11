Un stage de technique de mémorisation avec Olivier Lejeune

Qui n’a pas vu Olivier Lejeune sur les bancs de « la Classe » cette célèbre émission qui était diffusée sur FR3 et présentée par Fabrice. Olivier Lejeune Lejeune est comédien, humoriste et chansonnier, il a mis en scène de nombreuses pièces de théatre, il est aussi auteur et producteur.

Olivier Lejeune a cette facilité de mémoriser des textes très longs pour jouer des pièces de théâtre, des one man show de plus d’1 heure en très peu de temps, ce qui ne manque pas de surprendre son entourage. Il travaille depuis toujours selon la même méthode et l’enseigne dans son école en Suisse. Cette méthode de mémorisation, est non seulement très facile à apprendre mais permet à tous de s’entraîner et d’entretenir sa mémoire.

Olivier Lejeune a été invité par la Tite Compagnie de Chambray-lès-Tours pour animer en toute convivialité une journée pendant laquelle, il vous partagera toutes ses techniques de mémorisation le samedi 10 décembre, de 11h à 13h et de 14h à salle Simone de Beauvoir, 4 rue de la Mairie à Chambray-lès-Tours.

Cette journée d’apprentissage ludique et de rencontres coute 70 euros et pour vous inscrire c’est ici .