"Un temps pour Elles" : Le nouveau projet de l'Orchestre National Avignon-Provence

Avec ce projet "Un temps pour Elles - une autre histoire de la musique symphonique", l'association "Elles - creative women" et l'Orchestre National Avignon-Provence proposent de mettre en avant les femmes compositrices qui ont été oubliées de l'Histoire de la musique.

Debora Waldman, Directrice Musicale de l’Orchestre, et Héloïse Luzzatti, Directrice artistique Elles - creative women proposent ainsi un événement complet, qui nous permet de nous interroger sur la place des femmes au sein de l'Histoire de la musique, mais aussi dans le corpus du grand répertoire.

Mon parcours de musicienne m’a permis de découvrir, par hasard, les œuvres des femmes compositrices en 2013. C’est ainsi que j’ai découvert et réalisé la création mondiale de la Symphonie Grande Guerre de Charlotte Sohy en juin 2019. Grâce à cet événement, je me suis beaucoup interrogée sur la place des compositrices dans l’histoire de la musique et dans le corpus du grand répertoire. Quel héritage enrichi pourrions-nous transmettre, avec ces découvertes : un héritage de pluralité de voix ! - Debora Waldman