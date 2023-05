Un tour du monde sans bouger : le festival de musique Latitude(s) à Ifs

Le 3 juin, le festival Latitude(s) vous embarque pour un petit tour du monde. Rendez-vous au théâtre Jean Vilar afin de s'imprégner de cultures et musiques étrangères. Latitude(s) propose une excursion à travers les arts et les cultures d’ailleurs. Musique, danse, théâtre et lecture sont au programme.

Dans l'après-midi et la soirée, cinq concerts vous sont proposés. Parmi eux, quatre sont gratuits.

Le concert du soir est gratuit pour les -12 ans, à 5.50€ pour ceux qui bénéficient du tarif réduit et à 8€ le tarif plein.