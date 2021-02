Une belle galerie de chanteurs et de comédiens dans 100% icaunais

Ce sont des artistes qui sont avec nous aujourd'hui dans 100% icaunais.

Ils chantent ils font de la musique ou ils sont parfois aussi comédiens.

Josy Stalpart pratique le chant lyrique et le chant contemporain. Elle est passionnée par la chanson au sens le plus large possible et elle nous en parle en détails.

Eric Geffroy est notamment coach vocal. Si vous avez envie d'apprendre à chanter mais à chanter vraiment bien - pas à chanter sous la douche ! - non à chanter de façon à pouvoir faire des concerts, eh bien c'est à lui qu'il faut s'adresser.

Il y a également son épouse, Paule Geffroy qui écrit des textes de chansons mais qui a également fondé une association qui oeuvre pour le bien être.

Et puis il y a Guy Bouard qui lui s'est découvert tardivement une sorte de vocation de comédien, puisqu'il est le sosie d'un ancien président de la république, qu'il incarne souvent lors d'événement divers.

C'est avec eux que l'on se balade ce matin dans 100% icaunais.