Une belle programmation au Mammouth Fest à Saint-Fargeau

Les Icaunais vont danser à Saint-Fargeau ce week-end. La quatrième édition du Mammouth Fest démarre ce vendredi 18 août. Pendant trois jours, le festival met à l'honneur le reggae, le dub et la musique du monde. Jusqu'à dimanche, près de 2.000 spectateurs sont attendus chaque jour au lac du Bourdon. Côté programmation, les organisateurs ont mis le paquet.

ⓘ Publicité

loading

L'artiste Biga*Ranx en tête d'affiche

La tête d'affiche du festival n'est autre que l'auteur, compositeur et interprète de reggae Biga*Ranx, notamment connu pour sa reprise de "Petite Marie", une version ensoleillée du titre de Francis Cabrel. L'artiste montera sur la scène du festival samedi, en même temps que le britannique Youthstar, qui mélange subtilement hip-hop et reggae. En 2013, il s'est illustré dans la chanson "Daniel" en featuring avec le groupe Deluxe.

Dimanche, place aux Peuple de l'Herbe, des Français aux styles hip-hop, dub, funk et house music. Autre pépite à découvrir pendant le festival : Soviet Suprem, un groupe de musique humoristique aux airs bolchéviques. Ils s'inspirent des musiques des pays de l'Union soviétique, mêlées à des influences balkaniques, militaro-punk et rap.

Un pari financier risqué pour le festival

Pendant trois jours, d'autres artistes feront danser le public, notamment High Tone, La P'tite Fumée et Elisa Do Brasil. Une programmation riche pour un petit festival. "C'est vraiment un gros pari, il nous fallait une belle affiche pour attirer le public", explique Clément Chevalier, membre de l'association Mammouth, à l'origine du festival.

L'association a dû négocier les tarifs avec les tourneurs et les groupes pour rentrer dans ses frais. "Ça représente quand même quelques milliers d'euros mais on a essayé d'avoir la meilleure programmation possible avec nos petits moyens", précise-t-il.

Il reste des places pour le Mammouth Fest, la journée coûte 35 euros et le pass trois jours, 85 euros. Le camping du festival, lui, est gratuit.

La programmation complète :

Vendredi 18 août : O’zam, Senbeï, Smokey Joe & The Kid, La P’tite Fumée, Tetra Hydro K et Valentin Walker. Dj Set.

Samedi 19 août : Biga*Ranx, Dawa Hifi Sound System, Youthstar & Miscellaneous, Baja Frequencia et Positink.