La chanson "Galgo" pour alerter sur le sort des lévriers

Le Batteur des Spiders de Pontarlier, Patrick Laithier, s'est entouré de son fils William à la basse, de Gilles Petitjean pour la compo et le chant, de Laco à la production, pour la réalisation d'une chanson et d'un clip "GALGO" pour dénoncer la maltraitance dont sont victimes les lévriers en Espagne, et continuer inlassablement à alerter le monde.

Il s'agit des lévriers Galgos et des Podencos:

Patrick Laithier est mobilisé depuis quelques années pour appeler à faire cesser la cruauté sur ces chiens destinés à la chasse aux lièvres et aux courses.

Les lévriers de ces élevages sont entraînés dans des conditions extrêmes, et quand ils ne sont plus performants, ils sont condamnés à une mort atroce: affamés, mutilés, brûlés .... Au nom de "pratiques ancestrales" qui n'ont plus lieu d'être, plusieurs dizaines de milliers de lévriers meurent martyrisés chaque année. Les associations de défense des animaux sont également actives sur le terrain, mais ne peuvent que limiter les dégâts pour l'instant.