Une jeune artiste électro-pop de Bourges dans la Nouvelle Scène FB Berry, rencontre avec Juliette Bauer !

Auteure, compositrice et interprète depuis 2020, Juliette Bauer a sorti en septembre 2021 un EP, Breathe, 6 morceaux qui allient synthés aériens et rythmes dance des années 80, le tout porté par la voix suave de cette jeune chanteuse repérée par Mathieu Noé, l'ingénieur du son de Kungs et de Feder !