Une magnifique semaine musicale vous attend

Pour fêter le début de l’été, France Bleu Champagne Ardenne vous donne rendez-vous pour une semaine 100% musicale avec deux évènements majeurs à ne pas manquer !!

ⓘ Publicité

La fête de la musique

Mercredi 21 juin, Laury Thilemann et Garou investissent la Chaussée Bocquaine pour vous animer le show traditionnel de la fête de la musique. Une soirée festive vous attend avec notamment des duos, mais également des reprises et des nouveautés interprétés par un panel d'artistes: Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Patrick Fiori/Corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Pierre de Maere et bien d’autres…seront présents pour fêter avec vous la musique.

Venez vivre un concert 100% gratuit, avec réservation puisque les places seront limitées .

Laury Thilleman et Garou animeront la fête de la musique

Un évènement à suivre en direct sur France 2 et sur France Bleu Champagne Ardenne.

La magnifique Society

Dès le vendredi 23 juin à 17h le festival de la Magnifique Society lance le coup d’envoi de trois jours de festivité musicale. Venez assister aux nombreux concerts proposés aux seins de notre beau parc de champagne.

Le festival de la Magnifique Society

France Bleu Champagne Ardenne vous offres vos places, vos pass pour la Magnifique Society ainsi que la réservation garantie pour assister au concert de la fête de la musique le 21 juin en direct de la Chaussée Bocquaine.

Renseignements & réservations: