Une niçoise en finale de la DragRace France

Pour la toute première édition du show DragRace France, la niçoise "La grande dame", accède à la finale, face à deux autres reines, Paloma et Soa de Muse. L'émission animée par Nicky Doll affiche des audiences en hausse et sera diffusé ce jeudi soir, dès 20 H sur France TV Slash.

C'est une fierté pour la communauté LGBTQIA+ azuréene. Pour la toute première fois en France, un show dédiée aux drag queens est télévisé, et en plus, La Grande Dame est en finale ! Yann, 23 ans, est originaire de Nice, et sera donc face à deux autres candidates en cette fin de compétition.

Une première en France, une fierté à Nice

C'est au tour de la France, 12 ans après, d'adapter le show à succès des USA, RuPaul's DragRace, une compétition qui met à l'honneur la culture de la drag queen. A travers des mini et maxi défis, défilés et lipsync, 10 queens montrent leurs talents et multiplient les performances. Entre chant, musique, humour et mode, tous les domaines sont de mises pour remporter la couronne. A l'issus de tous ces défis, trois ont su tirer leur épingle du jeu, dont La Grande Dame. Elle doit encore faire la différence ce soir, face à Paloma et Soa de Muse.

Paloma, La Grande Dame et Soa de Muse, les trois finaliste de DragRace France. - ©Instagram La Grande Dame

C'est un honneur d'être arrivé en finale, je suis fière de moi et de mon parcours et je le serais d'autant plus si je ramène la couronne à Nice.

Malgré son agression à Nice, dont elle détaille le déroulé lors des premiers épisodes, la finaliste niçoise reste très attachée à sa ville d'origine. Pour Erwan le hô, coordinateur de l'association LGBTQIA+, c'est une fierté locale.

Nous sommes très fière de son parcours, nous luttons chaque jour pour faire de notre région un lieu accueillant pour tous, quelque soit ce que l'on représente.

Un carton d'audience

L'émission affiche des audiences élevées, un succès inattendue ! Et en même temps, le casting est de qualité. Nicky Doll est à la tête du show, une référence internationale des drag queens françaises. À ses côtés, un duo d’enfer pour trouver la gagnante: Daphné Bürki, personnage phare de France Télévisions et Kiddy Smile visage emblématique de la scène ballroom et voguing (ndlr) de la culture française. Pour la demi-finale, _Drag Race France_, a réuni 318 000 téléspectateurs !

ndlr : Danse identitaire créée par la communauté noire LGBT en réaction au racisme et à la discrimination.