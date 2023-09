Une Nouvelle Scène France Bleu Berry placée sur orbite cette semaine avec The Sound Comet !

Un rock puissant et intense dans la Nouvelle Scène, celui du groupe The Sound Comet... Ses 5 membres, Cécile, Clément, Hoël, Stéphane et Yannick sont originaires de Tours et de Vierzon... Leur 1er EP "Soundcheck" est sorti en avril dernier, découverte en compagnie de Manuel Bonnefond !

Une partie de la team de The Sound Comet dans les studios de France Bleu Berry ! © Radio France - Manuel Bonnefond "Soundcheck" un 1er EP qui sent bon le rock n'roll ! © Radio France - The Sound Comet Le groupe de rock alternatif "The Sound Comet" invité de la Nouvelle Scène, un groupe partagé entre Berry et Touraine qui a enregistré au studio Le Pressoir à Montrichard un 1er EP prometteur "Soundcheck", 5 titres débordants d'énergie joués sur scène pour la 1ère fois au Printemps de Bourges en avril dernier... Cécile, Yannick et Hoël sont en compagnie de Manuel Bonnefond !