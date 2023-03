Une Nouvelle Scène France Bleu Berry très folk, découverte du trio argentonnais Back and Forth !

Back and Forth, c'est une histoire d'amour mélancolique avec la folk des belles années, une harmonie parfaite sur des mélodies ciselées... Des chansons réarrangées, écrites et composées par un trio d'artistes très inspiré... Valentine et Margot sont les invitées de Manuel Bonnefond !