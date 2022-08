Une soirée Rock'N Roll à Saint-Etienne-de-Chigny

C'est l'événement de la rentrée pour l'association tourangelle Fabulous Metal Circus en collaboration avec la Mairie de St Etienne de Chigny qui vous invite à assister à une grande soirée Rock'N Roll , samedi soir au théatre de verdure de Saint-Etienne-de-Chigny.

Au programme de cette soire, 3 groupes "made in Touraine" avec Ady and the Hop Pickers. C'est en 2018 qu' Ady a décidé de chausser ses escarpins rouges et de brancher sa guitare orange. Avec ses 2 complices musiciens sur scène Ady propose sur un répertoire original inspiré des années 50 et dans lequel elle parle de ce qu'elle connait le mieux : être une Femme.

Il y aura aussi sur scène le groupe Potter, un groupe de Rock'n'Roll qui reprend des titres des années 70 à 90. Des Beatles à AC/DC en passant par ZZ Top, Aerosmith ou encore Deep Purple .

Cover the top un trio formé par les musiciens de Motor Rise qui revisite les plus grands standards de Motörhead et d'autres groupes phares comme les Rolling Stones, Black Sabbath , Queen ou encore Led Zeppelin.

Entrée 10€ - Ouverture des Portes 20h00 - Concerts 20h30

Parking gratuit