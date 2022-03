Une soirée « Totalement 80 » à La Réole, au profit des enfants malades

Vous pourrez fredonner aux côtés de Lio, sa célèbre « Banana Split » et reprendre en cœur "Born to be Alive" avec Patrick Hernandez. « Totalement 80 », un spectacle unique, pour une soirée et une « Nuit de folie ». Titre que devrait interpréter Sasha le chanteur du duo Début de Soirée, à l’initiative de ce concert caritatif. Sasha, est le fondateur et parrain des "Vendanges de l'espoir", association qui assure et contribue, au soutien matériel et moral des enfants malades, hospitalisés ou orphelins.

France Bleu Gironde est partenaire de la 7ème édition de la soirée « Totalement 80 » des Vendanges de l’espoir. Ce concert cent pour cent live aura lieu samedi 16 avril au Gymnase Colette Besson à La Réole. Restauration sur place à partir de 18h30. Les places sont en vente sur le site des Vendanges de l’espoir et sur les points de ventes habituels. Le prix de la place est de 20 euros et gratuit pour les moins de 12 ans.