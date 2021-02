Béryl, nouvelle venue dans La Nouvelle Scène de France Bleu Lorraine

Voilà une chanteuse autodidacte. Elle n’a jamais fait de solfège, ni d’école de musique. La musique dans sa vie est née d'une rencontre avec le producteur indépendant Balistik Maker à Messin (54). Ensemble, ils tentent un bout d'essai. Elle chante, compose en se faisant comprendre des musiciens. "C'est un heureux hasard". Les confinements ont fini par dessiner les contours de son choix de vie. "Autant me lancer dans ce qui me plait aujourd’hui" affirme Beryl " Je consacre tout mon temps et mon argent à la musique ". Elle suit toutes les formations possibles de l’INECC, le Centre de Ressources pour les Pratiques Chorales et Vocales.

Son objectif : se professionnaliser. "Ce que je souhaite c'est continuer à faire la musique que j'aimerais entendre". Si vous voulez classer Béryl, choisissez la catégorie pop-électro. Voici le clip "Higher Ground" tourné dans la piscine de Neuves-Maisons, privée de public pendant le premier confinement.

