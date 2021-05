Une "zone d'urgence temporaire artistique" (ZUT) en projet près de Toulouse pour un retour de la culture

Et si cet été, vous alliez en ZUT ? Une ZUT c'est une zone d'urgence temporaire artistique, c'est à dire un lieu éphémère en extérieur pour accueillir des spectacles et des concerts cet été. Lancé à Paris, le projet est repris près de Toulouse par l'association Regarts.

La "zone d'urgence temporaire artistique" '(ZUT) devrait accueillir des concerts et spectacles cet été dans le respect des normes sanitaires.

Votre été se déroulera-t-il en ZUT ? L'idée vient du collectif Technopol à Paris (en charge notamment de la TechnoParade) et a été reprise par l'association toulousaine Regarts. Le projet est de proposer une offre culturelle variée aux jeunes à un prix très bas voire gratuit après une année sans festivités, mais aussi consolider la reprise des activités artistiques, le tout sur un grand terrain en plein air, à l'extérieur de Toulouse.

La cible de cette ZUT : les jeunes, principalement entre 18 et 30 ans, qui depuis un an vivent confinés et ont vu leurs activités culturelles et festives réduites drastiquement par le confinement. Néanmoins, à l'annonce de ce projet, certains comme Solène, étudiante toulousaine, hésitent : "J'ai envie de foncer car forcément ça fait trop envie, mais à la fois regrouper des gens dans ces conditions... J'ai du mal à imaginer que ça puisse être une super idée"

Par rapport au Covid et à tous les sacrifices qu'on a faits cette année, ça ne me paraît pas cohérent.

Une application stricte des règles sanitaires

Face à ces inquiétudes, Karim Guerch, le directeur de l'association Regarts, s'est voulu rassurant et a insisté sur les mesures prises : une personne pour 4m2 comme en festival, une application stricte des gestes barrières et un sens de circulation unique. Pour lui, ce genre de zone festive en extérieur, c'est nécessaire après l'année difficile qu'ont passé les jeunes. "Les gens ont vraiment envie de revenir à quelque chose qui ressemble à la normalité, de créer du lien. Les statistiques sont relativement effrayantes : il est plus qu'urgent aujourd'hui de revenir sur du lien social"

Et dans cette ZUT qu'est-ce qu'on retrouverait ? Une programmation éclectique qui n'est pas encore fixée, mais Karim Guerch parle de musique, notamment électro, de cirque, de spectacle d'humour. L'idée est de promouvoir des artistes locaux et de leur donner une scène pour s'exprimer, en étant rémunérés.

Surtout qu'avec l'annulation récente du Rose Festival, lancé par les rappeurs BigFlo et Oli, qui devait se tenir en septembre prochain, les jeunes toulousains comme Ismane sont en demande de festivals locaux. "En plus autour de Toulouse, il n'y a pas vraiment de gros festival, à part Garorock, mais c'est un peu loin vers Marmande et Agen. Sinon tous les gros festivals se passent en banlieue parisienne, du coup c'est embêtant de devoir faire de longs trajets."

Franchement dans le Sud, on avait besoin d'un festival, donc ce serait une superbe idée !

Pour le moment, on ne sait pas encore sur quelle commune se déroulera le festival, mais le terrain devra accueillir au minimum 1500 personnes dans le respect des normes sanitaires. L'association Regarts est en négociations avec la région et les collectivités, mais aussi avec des entreprises privés et des associations locales. Le mot d'ordre : faire culture ! La ZUT devrait démarrer fin juin, si tout se déroule comme prévu.