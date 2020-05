Dans le contexte de l’épidémie actuelle de Covid-19, la Fête de la musique 2020 n’aura malheureusement pas lieu sous sa forme habituelle à Vaison-la-Romaine. Néanmoins, la Ville offre la possibilité à tous les talents du territoire intercommunal de s’exprimer, pour une célébration « digitale » et toujours en musique, de l’arrivée de l’été.

Cette opération exceptionnelle intitulée « Vaison fait de la musique 2020 » renoue avec les principes fondateurs de ce rendez-vous à succès, né en 1982. Il est en effet proposé à tous ceux qui veulent prendre part à cette fête, musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, de faire de la musique et de partager leur production avec le plus grand nombre, via les outils numériques à notre disposition en 2020.

Le principe de cet événement : toute personne résidant sur le territoire de la Communauté de communes Vaison Ventoux peut se filmer en train de jouer et/ou chanter un ou des morceaux de son choix, seuls ou avec ses proches, et envoyer le fichier à la Ville. Celle-ci, via sa page Facebook, son site Internet et sa chaine Youtube, diffusera les vidéos réceptionnées, dans les conditions du direct, dimanche 21 juin, à partir de 18h. Selon les supports, on pourra notamment commenter, applaudir, féliciter, encourager, partager… les prestations des artistes, en temps réel.

Modalités de participation : ouvert à tous, sans critères d’âge, ni de niveau musical. Il suffit de résider à Vaison-la-Romaine ou dans l’un des 18 autres villages de la communauté de communes Vaison Ventoux. Lorsque vous allez vous filmer, en introduction de votre interprétation, n’oubliez pas de vous présenter (prénom, commune, si vous êtes membre de l’école de musique, d’un orchestre…). Une fois que vous avez finalisé votre vidéo (vous pouvez envoyer jusqu’à 3 morceaux dans des fichiers séparés), remplissez dans un premier temps le formulaire de participation en ligne, disponible sur le site www.vaison-la-romaine.com. Ensuite, envoyez votre fichier selon les modalités définies dans le formulaire. Dans ce dernier, les parents devront donner l’autorisation à la Ville de diffuser les vidéos où leurs enfants apparaissent seuls. Sans cette autorisation, les vidéos concernées ne pourront malheureusement pas être diffusées. Les vidéos peuvent être envoyées dès aujourd’hui, jusqu’au 15 juin 2020, à l’adresse suivante : s.renaud@vaison-la-romaine.com. Ecrivez à cette même adresse pour toute question ou appelez le 06 79 21 62 65.

Critères techniques : la durée des morceaux interprétés est libre. Toutefois, nous vous recommandons de produire des vidéos n’excédant pas les 6 minutes. Taille du fichier maximale par morceau : 2 go. Résolution minimale : 480p. Pour toute question liée à ces critères : s.renaud@vaison-la-romaine.com ou 06 79 21 62 65.

Contraintes liées à l’épidémie de Covid-19 : les vidéos rassemblant plus de 10 personnes ne pourront être prises en compte. Si plusieurs interprètes, n’étant pas de la même cellule familiale, sont amenés à jouer ensemble, leur production ne sera prise en compte que si les recommandations gouvernementales de distanciation sociale en vigueur sont respectées. Merci de votre compréhension.

Et maintenant, à vous de jouer !

Contact : Pôle culture, vie associative et sports de la Ville de Vaison-la-Romaine s.renaud@vaison-la-romaine.com ou 06 79 21 62 65