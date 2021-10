Coralie fait partie des dix candidats sélectionnés pour "Sing for the Planet, une chanson qui défend l'importance de la protection de la planète.

Val d'Oise : Coralie, lauréate de "Sing for the Planet", artiste au service de l'écologie

Coralie fait partie des deux franciliens sélectionnés par le groupe Kley, qui opère notamment dans les résidences étudiantes privées, pour travailler sur la chanson "Sing for the Planet".

Cette jeune artiste originaire du Val d'Oise sait à peu près tout faire. Elle danse, joue de la guitare, et chante. Elle n'a pas hésité une seule seconde lorsqu'elle a appris qu'elle était sélectionnée pour le projet.

Logo de Sing for the Planet

Un engagement important

"J'étais évidemment très heureuse", précise-t-elle. "Je me suis dit que c'était peut-être le moment dans ma carrière de chanteuse et de musicienne où j'allais pouvoir m'engager sur quelque chose _d'_important et qui me parle. "

La jeune femme se dit "fière de pouvoir participer à ce projet" mais elle déplore que "pour beaucoup de personnes, la préservation de la planète représente un vrai effort à fournir alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait s'intégrer dans les petits gestes du quotidien."

La chanson diffusée dans un stade

La chanson "Sing for the Planet", sur laquelle elle a participé à l'écriture et qu'elle interprète, sera jouée ce dimanche soir au stade Jean Bouin, en ouverture du "match pour la planète" entre le Stade Français et l'ASM Clermont, qui compte pour le Top 14.

Même si elle n'a jamais mis un pied dans un stade et qu'elle avoue "ne pas être sportive du tout", Coralie explique que ça lui fera "un petit quelque chose" d'entendre cette chanson résonner au sein de l'enceinte sportive parisienne.