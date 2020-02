VALD, Tryo et Claudio Capéo seront au V&B Fest à Craon

Le festival vient de dévoiler les neuf premiers noms de sa deuxième édition qui se déroulera les 11, 12 et 13 septembre. VALD, FEDER, Tryo et Claudio Capéo sont au programme.

Par Alexis Vellayoudom

VALD, Tryo, Claudio Capéo et FEDER seront sur les scènes de la deuxième édition du V&B Fest’ à l’Hippodrome de la Touche à Craon. Après avoir annoncé les dates du festival, les 11, 12 et 13 septembre, puis la nouvelle identité visuelle, les programmateurs se lancent donc dans la diffusion des artistes qui s’étalera sur plusieurs semaines.

Le festival crée et soutenu par l’entreprise mayennaise V and B à Château-Gontier-sur-Mayenne a annoncé 9 noms à 17h05 précisément. Le rappeur VALD, le groupe Tryo, le chanteur Claudio Capéo et le DJ FEDER fouleront les scènes du festival. Y figureront également le groupe métal Mass Hysteria, le duo VIDEOCLUB et le groupe de rumba La Pegatina. Complètent la liste, MOLECULE et sa musique électronique et la chanteuse de 21 ans, Poupie.

Un festival sur trois soirs au lieu de deux

Nouveauté par rapport à l’année dernière, les organisateurs prévoient trois soirs de concerts, le vendredi, samedi et dimanche. Les festivaliers pourront revenir découvrir les produits régionaux avec le marché des producteurs.

L’année dernière, le festival affichait complet avec 30 000 festivaliers

La billetterie ouvrira le 4 mars (Pass 3 jours) sur www.VandBFest.fr