Valence: Le concert du nouvel an a bien lieu samedi 2 janvier !

COVID oblige, c'est en ligne que vous pourrez visionner le concert du nouvel an samedi 2 janvier à 17h. Explication avec Didier Vadrot, chef d'orchestre et directeur du conservatoire à rayonnement départemental de Valence Romans Agglo et Pierre Tabardel , Directeur du Théâtre de la Ville.