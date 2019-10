Thé vanille, un groupe tourangeau à découvrir !

Joué-lès-Tours, France

Ils font parti de la Nouvelle Scène France Bleu Touraine.

Leur deuxieme EP "Ville Hantée" vient de sortir. Quoi de plus adéquat pour un soir d'Halloween ?

De leurs influences éparses (du classic rock 90’s au psyché, des envolées électriques aux sonorités pop de stade), le groupe Thé Vanille a créé une transmutation idéale. Entre Joan Jett et Deerhoof, T.Rex et King Gizzard, ou No Doubt et B52’s, telles sont les influences de ce groupe tourangeau qui monte, qui monte !

En bref, les Thé Vanille ont compris les mécanismes du bateau mère de la culture pop et en jouent à leur avantage : user des codes du mainstream pour mieux en redéfinir les concepts. On vous en ressert une tasse ? Ok ! Pour les découvrir ça se passe ici.

Et en live ça donne quoi ?