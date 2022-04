Vaslo, un coup de coeur France Bleu Maine

Sa voix singulière et son univers ont conquis le jury du concours francophone de Le Mans Pop Festival, et le public du Palais des congrès. Le 27 mars dernier, Vaslo a remporté le premier prix ainsi que le prix coup de cœur France Bleu Maine.

La musique dès son plus jeune âge

De son vrai nom Valentin Gilbert, Vaslo a baigné très tôt dans la musique. A 7 ans seulement, il entre au Conservatoire en choisissant la clarinette comme instrument de prédilection. C'est bien plus tard, à 27 ans, qu'il découvre sa voix, la guitare et sa passion pour la composition.

Bercé par les textes de Jacques Brel et par la voix de Jeff Buckley, il sort un premier EP intitulé "Réveil" en 2017. A l'époque déjà, son travail est distingué par le Concours du Prix Jacques Brel. Dans le même temps, il se rend aux chevet des enfants malades de l'Hôpital Necker à Paris pour leur offrir une parenthèse musicale. Il continue encore aujourd'hui.

En 2019, il s'attaque à la préparation de son premier album "A travers les regards" dont la sortie prévue en 2020 est finalement repoussée un an plus tard, pandémie oblige.

En juillet prochain, Vaslo entrera à nouveau en studio pour enregistrer un mini-album de 6 titres que vous pourrez découvrir en janvier 2023. On devrait retrouver sur certains morceaux la clarinette qu'il affectionne tant.

Un univers singulier

Son univers musical oscille entre sonorités festives et mélancoliques, le tout appuyé par des textes très poétiques. Le charme opère aussi grâce à sa voix intense, puissante mais aussi en retenue.

Autre particularité du chanteur : l'importance des silences dans ses chansons. "Je suis très friand de silences dans la musique car à travers eux, on peut malgré tout dire beaucoup" explique Vaslo.

Pour découvrir Vaslo sur scène, rendez-vous le 2 juillet 2022 à Saint-Martin-des-Monts près du Mans.