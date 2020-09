EVENEMENT - Martin Fourcade passe la journée avec nous demain, pour fêter les 40 ans de France Bleu

Tout petit, il écoutait France Bleu Roussillon !

Et pour les 40 ans du réseau France Bleu, il est notre invité exceptionnel. Vivez toute une journée avec Martin Fourcade, ce Vendredi 25 Septembre sur France Bleu Roussillon. Du petit déj, à la cuisine, du geste forme, au coup de coeur culture, le sportif français le plus titré de l'histoire des JO passe la journée avec nous et nous accueille dans ses montagnes catalanes où il a grandi. L'occasion aussi de retracer sa carrière incroyable, de parler de son prochain livre qui sortira le 30 septembre et de sa nouvelle vie depuis que le chamion du biathlon a pris sa retraîte le 14 mars dernier.

Soyez au rendez-vous avec Martin Fourcade de 6h à 19h ce vendredi pour l'anniversaire France Bleu. France Bleu fête les 40 ans de son réseau ! 44 radio locales qui vous informent et vous divertissent chaque jour, au plus près des territoires et des humains qui les font vivre.