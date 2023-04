Jouez avec Manon, la maestro haut-savoyarde de "N'oubliez pas les paroles"

270 000 euros

Voilà la somme qu'avait remportée Manon, en janvier 2022, après 40 victoires dans l'émission "N'oubliez pas les paroles" avec Nagui sur France 2. Cette infirmière libérale, basée à la Roche-sur-Foron, sera de nouveau à l'écran, vendredi 07 avril, aux côtés de 17 autres maestros pour un grand tournoi caritatif.

ⓘ Publicité

La 5ème édition du "Tournoi des maestros" commence vendredi 07 avril à 21h10 sur France 2. - CHRISTOPHE LARTIGE FTV

Vous aussi, jouez avec Manon sur France Bleu Pays de Savoie

On s'échauffe avant la diffusion, vendredi après-midi !

La maestro Manon sera l'invitée du 17-18, de France Bleu Pays de Savoie pour une émission spéciale. Venez jouer avec elle sur notre antenne en direct par téléphone, entre 17h et 18h et repartez avec un joli cadeau France Bleu.

Pour participer, inscrivez-vous au 0 806 00 10 10, ou en remplissant le formulaire ci-dessous.