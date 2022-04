Véronique Sanson en tournée dans toute la France

Trois dates à Paris déjà complètes !

Ses trois dates aux Folies Bergères à Paris sont déjà complètes ! Véronique Sanson ajoute deux nouvelles dates au Dôme de Paris - Palais des Sports les 23 et 24 mars 2023. L'occasion pour elle d'annoncer également une tournée dans toute la France, en passant par toutes les régions.

Entourée de ses fidèles musiciens, elle présentera son nouveau spectacle Hasta Luego. L'occasion pour son public de retrouver ses plus grandes chansons et de découvrir les nouveaux titres de son prochain album.

Retrouvez toutes les dates de la tournée

Véronique Sanson - Tournée Hasta Luego - Caramba Culture Live

La billetterie est ouverte !

Toutes les informations sur le site de Caramba Culture Live .

