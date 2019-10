Véronique Sanson : "j'ai une passion pour Dijon"

Je vais peut-être mieux que vous

A quelques semaines de son passage au Zénith (mercredi 13 novembre), on se demande d'abord : comment va Véronique Sanson, après avoir annoncé son cancer et annulé de nombreux concerts en 2018 ? "Pas mal du tout", dit-elle, formelle. "J'ai la chance de m'en sortir pour l'instant, je vais bien, je vais peut-être mieux que vous !"

Elle avait dit qu'elle reviendrait très vite sur scène, et elle tient parole. il faut dire que la chanteuse n'aime beaucoup faire faux-bond à ses fans. "J'étais tellement furieuse d'annuler cette tournée, ce n'est pas du tout mon genre d'annuler des concerts, même avec 40°C de fièvre, même avec de rages de dents, j'y vais, ça me fait du bien ! Et donc là je suis très contente d'être en tournée, d'avoir ce public fidèle, je sens dans ce public une bienveillance incroyable !"

Quand je suis sur scène, je deviens schizophrène !

Ce concert dijonnais, il s'annonce particulier, avec des morceaux pas forcément connus du grand public : "je les ais choisis parce qu'il y avait vraiment des chansons inconnues du public, parce qu'elles ne passent pas à la radio pour des questions de 'rendement', je me suis donc dit que j'allais chanter des chansons que les gens ne connaissent pas. Même si c'est un risque pour moi qu'on ne m'applaudisse pas, ou qu'on n'écoute pas les mots. Vous avez envie d'entendre Drôle de vie, Vancouver toute votre vie ?"

Et sur la route de sa tournée, son passage dijonnais est tout sauf un hasard, Véronique Sanson aime la Côte-d'Or, elle aime Dijon : "j'ai une passion pour Dijon, c'est ma route des vins, il y a une belle architecture, et puis les gens vous accueillent bien. Ils sont gentils les Dijonnais."

Et pour entendre Véronique Sanson chanter le ban bourguignon, c'est ici que ça se passe !